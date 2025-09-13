Жители южных Курил почувствовали землетрясение

У побережья южных Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила РИА Новости глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, землетрясение было зафиксировано ночью. Эпицентр располагался в 87 км южнее села Малокурильское на острове Шикотан. Там можно было почувствовать подземный толчок. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 20 км.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.