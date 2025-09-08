На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Физики впервые обнаружили у мостов скрытые механизмы защиты от обрушения

Nature: обнаружены скрытые механизмы, предотвращающие обрушение мостов
true
true
true
close
Shutterstock/Colorshadow

Ученые из Политехнического университета Валенсии и Университета Виго выяснили, почему стальные мосты способны выдерживать катастрофические воздействия — например, удар или землетрясение — и не рушатся полностью. Работа опубликована в журнале Nature.

Исследователи обнаружили, что при локальном повреждении такие мосты развивают скрытую прочность: их конструкции перераспределяют нагрузку и продолжают функционировать, а иногда даже выдерживают большие усилия, чем в обычных условиях эксплуатации. Этот эффект оказался удивительно похож на поведение паутины: как поврежденная паутина все еще способна удерживать добычу, так и мост остается устойчивым после частичного разрушения.

«Мы показали, что благодаря этим вторичным механизмам мосты могут сохранять несущую способность и не переходить в состояние обрушения после отказа одного из элементов», — пояснил Хосе М. Адам, координатор проекта Pont3.

Полученные результаты помогут в разработке новых требований к прочности и безопасности мостов, а также в создании более эффективных стратегий их мониторинга, оценки состояния и ремонта. Авторы подчеркивают, что задача особенно актуальна на фоне учащающихся экстремальных природных явлений и ускоренного износа инфраструктуры.

«Ключ снова в природе, — отметил Адам. — В прошлом году мы показали, что здания можно сделать более устойчивыми, вдохновившись строением ящериц, а теперь обратились к паутине. Сравнение с исследованием 2012 года, посвященным именно паутинным структурам, подтвердило сходство ее поведения с мостами».

Ранее сообщалось, что физики 200 лет ошибались в природе скользкости льда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами