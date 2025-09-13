В ФРГ начали расследование против немца из-за подарка из России

NDR: в Германии начали расследование против немца из-за посылки с мылом из РФ

Прокуратура Шверина начала проверку в отношении немецкого фермера, получившего посылку из России с мылом, деревянной фигуркой и CD-диском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

Мужчину подозревают в нарушении санкционного режима Европейского союза (ЕС) в отношении России. Стоимость посылки оценивается примерно в 2,5 тыс. рублей (около €26,8). Подарок фермер получил на Пасху от своего знакомого из Сибири, с которым познакомился на сельскохозяйственной ярмарке.

Посылка была задержана на почте в Лейпциге, а проведённая таможней проверка показала, что все три отправленных из России предмета входят в санкционный список ЕС.

