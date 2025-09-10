Россиянин не попал на свадьбу к сыну в Турцию из-за необычного подарка

В аэропорту Минеральных Вод сотрудники таможни нашли у россиянина антикварные часы, которые он планировал вывезти в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Багаж 44-летнего пассажира попал под выборочную проверку, когда мужчина следовал по «зеленому» коридору. Внутри чемодана россиянин вез три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul.

«Экспертиза установила, что три хронометра Longines, изготовленные в 1923, 1924 и 1925 годах (один – с серебряной цепочкой), выполнены в закрытом серебряном корпусе 900 пробы с белым эмалевым циферблатом, арабскими цифрами и характерными тремя золотыми звездами», — рассказали в ФТС.

Британские часы были датированы 1917-м годом и также, как и швейцарские, представляют культурную ценность. По оценкам специалистов, стоимость изделий на российском рынке может составлять около 1 млн рублей.

Нарушитель пояснил, что вез часы в подарок сыну на свадьбу и не знал о правилах провоза таких вещей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей» УК РФ.

