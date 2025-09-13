На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минпросвещения разрабатывает единые критерии начисления зарплаты учителям

Кравцов: Минпросвещения разработает единые критерии оплаты труда учителей

Министерство просвещения России разрабатывает единые критерии начисления заработной платы для учителей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Пилотный проект будет запущен в трех регионах страны с начала этого учебного года. Новая система оплаты труда будет включать базовые оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты.

«Мы с этого учебного года отрабатываем единые критерии начисления заработной платы, учитывающие базовые оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты», — сказал Кравцов.

По словам министра, новые меры сделают зарплаты педагогов более прозрачными и помогут избежать неравномерных выплат, которые наблюдаются в некоторых регионах страны.

18 августа вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал сделать зарплаты педагогов справедливыми и прозрачными. Кроме того, он заявил, что в новом учебном году предстоит оптимизировать расписание.

Ранее в Германии находившаяся 16 лет на больничном учительница все эти годы получала зарплату.

