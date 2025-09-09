На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии находившаяся 16 лет на больничном учительница все эти годы получала зарплату

В ФРГ учительница за 16 лет пребывания на больничном получила около €1 миллиона
Depositphotos

Находившаяся 16 лет на больничном немецкая учительница на протяжении всего этого времени получала полную зарплату. Об этом сообщает сайт Oddity Central.

Педагог профессионального колледжа в городе Везель, провинция Северный Рейн-Вестфалия, с 2009 года пребывала на больничном, при этом ежемесячно исправно получая зарплату в размере около €6,1 тыс. В общей сложности за 16 лет ей выплатили около €1 млн. После того как новое руководство школы потребовало от нее пройти медицинское освидетельствование, учительница подала на него в суд. Но в суде она проиграла и должна будет выплатить €2,5 тыс. в качестве судебных издержек.

Судья назвал сложившуюся ситуацию «непостижимой», принимая во внимание то, что за 16 лет учительница ни разу не появилась на работе, ежемесячно предоставляя при этом больничные листы. По законам ФРГ, учителя приравнены к государственным служащим и сохраняют право на получение полной зарплаты при неограниченном по времени больничном. Однако суд установил, что женщина за время отсутствия на работе основала медицинский стартап, что является серьезным нарушением законодательства.

В сентябре прошлого года сообщалось, что притворявшуюся ради пособий инвалидом британку увидели танцующей на шесте. Теперь женщина должна выплатить крупный штраф.

Ранее сообщалось, что цыганка выдумала троих детей и получила на них почти 2,5 млн рублей пособий.

