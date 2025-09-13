На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти США считают убийцу активиста Кирка одиночкой

Губернатор Юты Кокс: улики указывают на то, что убийца Кирка действовал один
Соцсети

Американские власти считают, что убийца консервативного активиста Чарли Кирка действовал в одиночку. Такое заявление сделал губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью телеканалу Fox News.

По словам главы штата, расследование продолжается, но все имеющиеся на данный момент доказательства четко указывают на то, что преступник действовал один.

«Пока что все имеющиеся улики четко указывают на то, что убийца действовал один», — сказал Кокс.

Правый активист Чарли Кирк был ранен 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта перед 3 тыс. зрителей. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. На видеозаписи с места покушения раздается хлопок, после которого политик падает, а испуганные зрители разбегаются. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, он не выжил. Кирк давно поддерживал президента США Дональда Трампа и возглавлял организацию Turning Point USA.

Предполагаемый убийца правого активиста Чарли Кирка был задержан после того, как рассказал соседу в Discord, что собирается перепрятать спрятанную в кустах винтовку. 22-летнего подозреваемого сдал его отец, проработавший 27 лет в полиции. В момент задержания он был одет так же, как стрелявший в Кирка.

Ранее политолог указал на любопытный нюанс в трагической истории с Кирком.

Убийство Чарли Кирка в США
