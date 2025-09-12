На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал семью главным хранителем культуры

Путин назвал семью главным хранителем культуры и основой национального характера
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил о роли семьи как фундамента национальной идентичности и хранителя культурного наследия. Своим мнением он поделился в ходе XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, пишет ТАСС.

«Для России приоритет - поддержка семей с детьми, укрепление авторитета института семьи, его ценностей. Ведь наша идентичность и сам национальный характер глубоко укоренены в семье. Она учит, воспитывает, передает традиции и является главным хранителем нашей культуры», — заявил глава государства.

Президент напомнил, что культура неразрывно связана с преемственностью поколений и передачей духовно-нравственных ориентиров.

Все, что мы сегодня называем наследием, в момент своего возникновения являлось передовым искусством своего времени, отметил президент, приведя в пример «Повесть временных лет», художественный авангард XX века и произведения величайших российских классиков, таких как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский и Толстой.

Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые состоялся в 2012 году. Он служит платформой для обсуждения ключевых вопросов глобальной культурно-гуманитарной сферы. В этом году темой форума стало «Возвращение к культуре — новые возможности».

Ранее Путин назвал важнейшую задачу культуры.

