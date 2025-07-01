Сегодня суд огласит приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Московский городской суд сегодня огласит приговор по первому уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате денежных средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — говорится в сообщении.

Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года лишения свободы в колонии по совокупности предъявленных обвинений, а для Антона Филатова — 14 лет. Кроме того, сторона обвинения настаивает на конфискации всего имущества и активов подсудимых. Защита обвиняемых просит суд вынести оправдательный приговор.

Против конфискации активов выступил обанкротившийся банк «Интеркоммерц», признанный одним из потерпевших по данному уголовному делу, в лице представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Главное управление обустройства войск (ГУОВ), также признанное потерпевшей стороной, оставило на усмотрение суда вопрос о конфискации активов, согласившись, как и АСВ, лишь со сроком наказания, запрошенного прокурором для подсудимых.

На прошлой неделе Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб.

Ранее суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта.