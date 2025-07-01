На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сегодня суд огласит приговор бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Суд огласит приговор экс-замминистра обороны Тимуру Иванову 1 июля
close
Илья Питалев/РИА Новости

Московский городской суд сегодня огласит приговор по первому уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, обвиняемых в растрате денежных средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд огласит приговор по делу Иванова и Филатова в 15:00 мск», — говорится в сообщении.

Прокурор запросил для Тимура Иванова 14,5 года лишения свободы в колонии по совокупности предъявленных обвинений, а для Антона Филатова — 14 лет. Кроме того, сторона обвинения настаивает на конфискации всего имущества и активов подсудимых. Защита обвиняемых просит суд вынести оправдательный приговор.

Против конфискации активов выступил обанкротившийся банк «Интеркоммерц», признанный одним из потерпевших по данному уголовному делу, в лице представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Главное управление обустройства войск (ГУОВ), также признанное потерпевшей стороной, оставило на усмотрение суда вопрос о конфискации активов, согласившись, как и АСВ, лишь со сроком наказания, запрошенного прокурором для подсудимых.

На прошлой неделе Тимур Иванов в ходе последнего слова заявил о своей невиновности по делам о растрате 216,6 млн руб.

Ранее суд вывел из дела Тимура Иванова одного из адвокатов второго фигуранта.

Все новости на тему:
Дело Тимура Иванова
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами