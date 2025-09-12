На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины

Rzeczpospolita: количество выездов с Украины в Польшу выросло десятикратно
close
Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta/Reuters

После того, как украинское правительство разрешило выезд из страны молодым людям от 18 до 22 лет, количество пересечений границы в сторону Польши выросло в десятикратном размере, об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Ежедневная статистика демонстрирует, что после изменения правил, число выезжающих украинцев увеличилось на 10 600 человек всего за одну неделю», — говорится в сообщении.

Лейтенант Петр Закелаж из Бещадского пограничного отряда сообщил, что за неделю, предшествующую изменениям (с 21 по 27 августа), пограничные пункты в Подкарпатском воеводстве оформили около 500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, выехало 650.

Однако, в период с 28 августа по 3 сентября, в Подкарпатье прибыло 6100 украинцев, две тысячи из которых – мужчины указанной возрастной категории.

Схожая тенденция наблюдалась и в Люблинском воеводстве. По расчетам Rzeczpospolita, за неделю до нововведений в Польшу прибыл 461 мужчина (выехало 575), а в последующую неделю – уже 4605.

«В общей сложности, в обоих воеводствах количество молодых мужчин (18-22 года), въезжающих в Польшу, выросло десятикратно», – констатирует издание.

Новые правила вступили в силу 26 августа. Официально это объясняется желанием стимулировать обучение молодых украинцев за границей. Неофициально же речь идет о поддержании общественного настроения.

Ранее погранслужба Украины раскрыла данные о попытках бежать из страны.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами