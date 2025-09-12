В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины

После того, как украинское правительство разрешило выезд из страны молодым людям от 18 до 22 лет, количество пересечений границы в сторону Польши выросло в десятикратном размере, об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Ежедневная статистика демонстрирует, что после изменения правил, число выезжающих украинцев увеличилось на 10 600 человек всего за одну неделю», — говорится в сообщении.

Лейтенант Петр Закелаж из Бещадского пограничного отряда сообщил, что за неделю, предшествующую изменениям (с 21 по 27 августа), пограничные пункты в Подкарпатском воеводстве оформили около 500 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, выехало 650.

Однако, в период с 28 августа по 3 сентября, в Подкарпатье прибыло 6100 украинцев, две тысячи из которых – мужчины указанной возрастной категории.

Схожая тенденция наблюдалась и в Люблинском воеводстве. По расчетам Rzeczpospolita, за неделю до нововведений в Польшу прибыл 461 мужчина (выехало 575), а в последующую неделю – уже 4605.

«В общей сложности, в обоих воеводствах количество молодых мужчин (18-22 года), въезжающих в Польшу, выросло десятикратно», – констатирует издание.

Новые правила вступили в силу 26 августа. Официально это объясняется желанием стимулировать обучение молодых украинцев за границей. Неофициально же речь идет о поддержании общественного настроения.

Ранее погранслужба Украины раскрыла данные о попытках бежать из страны.