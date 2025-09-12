Патриарх Кирилл раскрыл число участников крестного хода в Москве

Число участников крестного хода в Москве, который прошел 7 сентября, составило 400 тыс. человек. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения в Троицком соборе Данилова мужского монастыря, передают «Известия».

Он назвал состоявшийся крестный ход «значимым событием», отметив, что по прогнозам скептиков, должно было собраться всего 50 тыс. участников.

«Когда прошло 400 тыс., [скептики] перепугались и стали называть совсем другие цифры. Мы не тщеславимся цифрами, но и замалчивать их не нужно», — сказал Кирилл.

9 сентября журналист телеканала «Спас» Роман Голованов сообщил, что крестный ход, прошедший в Москве, стал историческим событием, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Голованов отметил, что мероприятие позволило участникам увидеть священников, епископов и патриарха с неформальной стороны.

Ранее большой крестный ход прошел по Невскому проспекту в Петербурге.