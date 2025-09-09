На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист Голованов назвал Крестный ход в Москве историческим событием

Крестный ход в Москве собрал более 100 тыс. участников
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Крестный ход, прошедший в Москве, стал историческим событием, в котором приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист телеканала «Спас» Роман Голованов.

«Не все смогли зайти в колонну. Многие помолились и постояли на тротуарах. Это не страшно. Все молитвы Бог услышал. И небеса вас увидели. Все это маленький, но подвиг», — написал журналист.

Голованов отметил, что мероприятие позволило участникам увидеть священников, епископов и патриарха с неформальной стороны.

«Могли без барьеров и суеты пообщаться. Или посмотреть, что это самые обычные и нормальные люди. Задавали вопросы. Видели добрых и умных батюшек. Это приведет людей в храмы», — отметил он.

Особое внимание журналист уделил молодежи и детям, которые составила значительную часть участников.

«Православие — молодая вера. Никто больше не имеет права сказать, что в храмах одни бабушки. Хотя все мы когда-то тоже станем бабушками и дедушками. Но это не остановит потока молодых людей в православие», — добавил Голованов.

Он поблагодарил силовиков за обеспечение безопасности на мероприятии, а также врачей, которые оперативно оказывали помощь тем, кто почувствовал себя плохо.

«Полиция тоже не ожидала, что будет так много людей. Поэтому не все улицы были перекрыты. Поэтому приходилось стоять на тротуарах и ждать, когда пропустят», — сказал журналист.

Голованов также подчеркнул связь православия с российской идентичностью.

«Русский народ и Россия невозможны без православия. День Москвы — это день московских святых. Россию построили православные люди. И русский — это всегда было синонимом православного», — заявил он.

Журналист выразил уверенность, что Крестный ход станет ежегодной традицией.

«В следующем году там будет еще больше чиновников, политиков, артистов. Все увидели, что сила за православием. Еще увидим, как президент России идет Крестным ходом с народом, который молится за него», — отметил Голованов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами