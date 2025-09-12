На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большой крестный ход прошел по Невскому проспекту в Петербурге

Крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского прошел в Петербурге
Артем Пряхин/РИА Новости

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошел большой крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает «Фонтанка».

В мероприятии приняли участие тысячи верующих, а также участники СВО, представители движения «Общество. Будущее» и «Русская община». Кроме икон участники хода несли имперские флаги.

Возглавили колонну представители митрополии и петербургские чиновники. Дороги на время проведения мероприятия были перекрыты.

Утром в Казанском соборе состоялось торжественное богослужение. Литургии также прошли в Александро-Невской лавре и в храме Спаса на Крови.

12 сентября Санкт-Петербург отмечает 301-летие перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского.

Традицию крестного хода в Санкт-Петербурге возродили в 2013 году. В этот день по указу Петра I в 1724 году в строящийся Петербург были доставлены мощи святого благоверного князя Александра Невского. Этим шагом царь хотел подчеркнуть особый статус Санкт-Петербурга, небесным защитником которого считался Александр Невский.

Ранее в крестном ходе в Москве приняли участие более 40 тысяч человек.

