В Югре мужчина приставал к девочке, с которой ехал в лифте

В ХМАО суд избрал меру пресечения 54-летнему мужчине, которого обвиняют в домогательствах в отношении школьницы, с которой он находился в лифте. Об этом сообщает сообщество «Суды Югры».

Инцидент произошел в городе Радужный. По версии следствия, мужчина зашел в лифт вместе с девочкой 2011 года рождения. После этого они оказались в квартире, где он стал приставать к несовершеннолетней, прижимать ее и трогать.

Все это происходило против воли пострадавшей. В тот момент подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о иных насильственных действиях сексуального характера. Следователи просили об аресте фигуранта. Суд счел, что мужчина может надавить на пострадавшую и свидетелей, поэтому отправил его под стражу.

