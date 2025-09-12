На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителей Подмосковья предупредили о заморозках в ночь на субботу

Гидрометцентр: 13 сентября в отдельных районах Подмосковья ожидаются заморозки
Владимир Астапкович/РИА Новости

В отдельных районах Подмосковья ожидаются заморозки с ночи субботы, 13 сентября. Об этом предупредили синоптики Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, заморозки ожидаются с полуночи 13 сентября до 08:00 понедельника, 15 сентября, по ночам и в утреннее время. Температура может опускаться до -1°С. Понижение температуры ожидается не во всем регионе, а только в отдельных его районах.

По информации «Интерфакс», в субботу, 13 сентября, температура ночью в Москве будет составлять от +4°С...+6°С, в центре города воздух прогреется до +10°С.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до +18°С...+20°С в столице, а по области — до +21°С.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что текущая осень в Москве стала самой засушливой в городе за последние 146 лет. Эксперт погоды добавил, что бабье лето в Москве продлится до 17 сентября. После этого в столице ожидаются дожди.

Ранее москвичам рассказали, когда нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю.

