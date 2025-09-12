На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю

Синоптик Тишковец: москвичам нужно сменить резину при температуре ниже +5°C
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Автомобилистам в Москве можно будет менять летнюю резину на зимнюю тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°C. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, обычно такой температурный режим приходится на стык октября и ноября. Синоптик добавил, что в этот период в столице наступает «автомобильная» осень.

В Госавтоинспекции до этого сообщили, что водители в России могут зимой не менять шины на своих автомобилях на шипованную резину. Из заявления следует, что с декабря по февраль по дорогам на территории страны можно ездить на любой зимней резине, в том числе нешипованной.

При этом использование летних шин запрещено, подчеркнули в ГИБДД. 1 июня 2024 года в России начали штрафовать водителей, которые летом ездят на шипованной зимней резине. Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 сентября 2023 года. За нарушение данного правила предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Ранее синоптик ответил, когда ждать формирования снежного покрова в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами