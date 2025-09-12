Москвичам рассказали, когда нужно будет сменить летнюю резину на зимнюю

Автомобилистам в Москве можно будет менять летнюю резину на зимнюю тогда, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже +5°C. Об этом «Москве 24» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, обычно такой температурный режим приходится на стык октября и ноября. Синоптик добавил, что в этот период в столице наступает «автомобильная» осень.

В Госавтоинспекции до этого сообщили, что водители в России могут зимой не менять шины на своих автомобилях на шипованную резину. Из заявления следует, что с декабря по февраль по дорогам на территории страны можно ездить на любой зимней резине, в том числе нешипованной.

При этом использование летних шин запрещено, подчеркнули в ГИБДД. 1 июня 2024 года в России начали штрафовать водителей, которые летом ездят на шипованной зимней резине. Соответствующее постановление правительства страны вступило в силу с 1 сентября 2023 года. За нарушение данного правила предусматривается наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

