При опрокидывании катера в Татарстане два пассажира пропали без вести

При опрокидывании катера в Татарстане пострадала беременная женщина
При опрокидывании прогулочного катера в Татарстане пострадала беременная женщина. Об этом рассказала РЕН ТВ глава пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

По ее словам, медики сделали пострадавшей УЗИ. Предварительно никаких травм они не обнаружили.

В региональном СК после инцидента возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

В пятницу, 12 сентября, компания из 10 человек отправилась праздновать день рождения на Волгу на двух прогулочных катерах. В Зеленодольском районе у поселка Октябрьский и садоводческого некоммерческого товарищества «Дубки-2» водитель одного судна не справился с управлением, и оно перевернулось. Две девушки не выжили, еще два пассажира пропали без вести. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Ранее «Чайка» с десятками пассажиров села на мель в Финском заливе.

