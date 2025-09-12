В российском поселке ввели карантин из-за вспышки сибирской язвы

В поселке Первомайский в Красноярском крае ввели карантин из-за обнаруженной у животных сибирской язвы. Это следует из указа губернатора Красноярского края, текст которого опубликован на официальном портале региона.

«Постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию — сибирская язва животных на срок до 29 сентября включительно», — говорится в документе.

В июле Роспотребнадзор сообщил, что угроза распространения сибирской язвы в России исключена. В июле в двух селах Атбасарского района Акмолинской области в Казахстане был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, возбудителем которой является Bacillus anthracis. Люди могут заразиться от больных животных или если употребят в пищу инфицированное сырье. От человека к человеку эта болезнь не передается. У людей язвы часто появляются на лице, шее и кистях рук. Болезнь сопровождается недомоганием, разбитостью, головной болью, температура может повыситься до 39–40°С и держаться около недели.

Ранее ученые научились лечить сибирскую язву на летальной стадии.