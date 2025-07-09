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В Роспотребнадзоре оценили риск распространения сибирской язвы в России

Роспотребнадзор: угроза распространения сибирской язвы в РФ исключена
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Территория Казахстана, где произошла вспышка сибирской язвы, не граничит с Россией, угроза эпидемиологического распространения исключена. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в двух селах Атбасарского района Акмолинской области в Казахстане был введен карантин из-за вспышки сибирской язвы.

«Заболело 10 голов крупного рогатого скота, и зарегистрировано семь случаев сибирской язвы среди населения. Заражение произошло в результате контакта с сельскохозяйственными животными», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что зараженное мясо изъяли и уничтожили. Специалисты напомнили, что Акмолинская область не граничит с РФ. По данным Роспотребнадзора, проводится постоянный мониторинг ситуации. Во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль.

В публикации подчеркивается, что основной группой риска заражения являются сельскохозяйственные рабочие и другие специалисты, взаимодействующие со скотом. В ведомстве напомнили, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество случаев завоза брюшного тифа в Россию увеличивается, сейчас высокая заболеваемость им наблюдается в азиатских и африканских странах. По словам главы ведомства, одним из активных источников распространения являются укусы комаров. Попова подчеркнула, что в качестве защиты необходимо не дать комару совершить укус.

Ранее ученые создали «умные» молекулы, бьющие вирусы их же оружием.

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