В Госдуме возмутились ситуацией в Орске, где из батутного парка выгнали особенных детей

Ситуация, в которой из батутного парка в Орске выгнали группу особенных детей — это нарушение, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Таким детям требуется внимание, а их семьям – поддержка, считает он.

«К сожалению, не единичный случай. Подобное происходило и в Москве несколько лет назад, когда коммерческий детский парк аттракционов ввел дискриминационные ограничения. После вмешательства и работы депутатских запросов были приняты меры. Конечно, это нарушение. Надо иметь ввиду, что количество детей с расстройством аутистического спектра и в целом детей-инвалидов с различными заболеваниями растет. Это проблема не только нашей страны, но и всего мира — никто не застрахован. Требуется, чтобы мы не на словах, а на деле демонстрировали, Россия — страна равных прав и равных возможностей. Мы подписали конвенцию по защите прав инвалидов и должны соответствовать мировому уровню», — сказал он.

Нилов считает, что российское общество до сих пор не прошло моральную перезагрузку со времен Советского Союза, когда инвалидов старались изолировать.

«В советское время была политика изоляции. Несмотря на то, что у нас госпрограмма «доступная среда», и много денег выделяется для поддержки людей с ограниченными возможностями, работают общероссийские организации — все равно у нас еще ментальная перезагрузка в обществе не произошла. То на самолет инвалидов-колясочников не пускают, то в кафе инвалид создает какой-то дискомфорт, то здесь особенные дети помешали. Я эту информацию направлю в регион для того, чтобы провели проверку и приняли необходимые меры. [Это] недопустимо. Таким детям, наоборот, требуется внимание, и семьям – моральная поддержка. А когда дискриминация, унижение, проявление бесчувственности — это все вредит, порождает градус социальной напряженности. И идет в разрез той государственной политики, которую ведет наша страна», — сказал он.

До этого в пресс-службе проекта «Нейротрамплин» рассказали «Газете.Ru», что из орского батутного центра выгнали семерых особенных детей, где с ними проводили курс реабилитации. Администрация парка отказалась продолжать сотрудничество после первого занятия, объяснив это тем, что дети «сильно орали». В самом батутном центре не стали отвечать на вопросы корреспондента «Газеты.Ru», бросив трубку.

