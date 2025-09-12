Россияне оценили идею ужесточить наказание за обман пенсионеров

Большинство (77%) россиян поддержали идею ужесточить наказание за обман пенсионеров и инвалидов и лишать мошенников свободы на 15 лет. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне появления соответствующего предложения в Госдуме. В нем приняли участие 3,8 тыс. человек.

«Конечно, старики беззащитны, большая часть, как дети, их легко обмануть. Поэтому да, за обман стариков и инвалидов надо наказывать строже», — подчеркнул участник опроса.

При этом 22% сочли данный подход не совсем верным. Они подчеркнули, что обманывать нельзя все категории граждан. При этом об ужесточении наказания стоит задуматься, уверены они.

«А, может, ужесточить наказание для всех мошенников, кого бы они ни обманывали», — предложила респондентка.

Еще 1% участников опроса выбрали вариант «другое».

12 сентября сообщалось, что суд в Москве вынес приговор шестерым мошенникам, которые с помощью финансовых махинаций обманули россиян на 100 млн рублей. По информации следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники, занимая должности в финансово-хозяйственной деятельности организаций в Москве, разработали схему, которая представляла собой классическую финансовую пирамиду. Участники преступной группы предлагали людям вкладывать деньги под 58% годовых. Клиентами мошенников преимущественно становились пенсионеры.

Ранее стало известно, что россиянка подозревала, что общается с мошенниками, но отдала деньги из-за их доброты.