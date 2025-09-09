На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как облегчить симптомы осенней депрессии

Врач Демьяновская: физическая активность облегчит симптомы осенней депрессии
true
true
true
close
KomootP/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на то, что полностью предотвратить осеннюю депрессию (сезонное аффективное расстройство) невозможно, правильный режим сна и питания, прогулки, а также физическая активность помогут легче ее перенести. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Нужно стараться побольше быть на свежем воздухе, ходить пешком. По возможности заниматься спортом и найти занятие по душе. Даже 15-минутные танцы помогут повысить уровень эндорфинов — нейромедиаторов, которые повышают настроение, снижают тревожность и уровень стресса», — сказала специалист.

Она также отметила, что за симптомами осенней депрессии могут скрываться соматические заболевания. Например, слабость и повышенная утомляемость часто указывают на недостаток витаминов группы B и железа.

До этого Демьяновская назвала главные признаки осенней депрессии. Среди них: апатия, подавленное настроение и нарушения сна. Кроме того, по ее словам, может исчезнуть интерес к занятиям, ранее приносящим удовольствие, и появиться внезапная тяга к вредной еде.

Ранее врач рассказал, почему симптомы шизофрении и депрессии обостряются осенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами