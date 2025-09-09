Россиянам рассказали, как облегчить симптомы осенней депрессии

Несмотря на то, что полностью предотвратить осеннюю депрессию (сезонное аффективное расстройство) невозможно, правильный режим сна и питания, прогулки, а также физическая активность помогут легче ее перенести. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Нужно стараться побольше быть на свежем воздухе, ходить пешком. По возможности заниматься спортом и найти занятие по душе. Даже 15-минутные танцы помогут повысить уровень эндорфинов — нейромедиаторов, которые повышают настроение, снижают тревожность и уровень стресса», — сказала специалист.

Она также отметила, что за симптомами осенней депрессии могут скрываться соматические заболевания. Например, слабость и повышенная утомляемость часто указывают на недостаток витаминов группы B и железа.

До этого Демьяновская назвала главные признаки осенней депрессии. Среди них: апатия, подавленное настроение и нарушения сна. Кроме того, по ее словам, может исчезнуть интерес к занятиям, ранее приносящим удовольствие, и появиться внезапная тяга к вредной еде.

Ранее врач рассказал, почему симптомы шизофрении и депрессии обостряются осенью.