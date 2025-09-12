На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В уральской школе объяснили, зачем провели День трезвости во 2 классе

Telegram-канал Подъём

В Свердловской области учителя Верхотурской детской школы объяснили проведение Дня трезвости учениками вторых классов. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram-канале.

«Мы обсудили, кто такой трезвый человек, кто такой <…> человек в стоянии алкогольного опьянения. Дети на своем языке сказали, что они знают, что пьяный человек — это тот, кто употребил алкогольный напиток», – прокомментировали мероприятие в учебном заведении.

Администрация школы заявила журналистам, что антиалкогольное мероприятие провели среди младшеклассников, так как ученики старших классов были в это время на областном конкурсе в Ляле. После беседы о пользе здорового образа жизни дети раздали в местным сквере горожанам памятки «Будь трезвым».

После публикации отчета о мероприятии в интернете последовали критические комментарии. Пользователи социальных сетей иронизировали на тему «суровости уральских школьников». Впоследствии организатор акции, преподаватель Демидова Елена Петровна, призналась изданию, что мероприятие не стоило проводить для детей возраста 9-10 лет.

Ранее депутаты предложили ограничивать продажу алкоголя «в меру».

