На Урале в детской школе искусств провели День трезвости

В Свердловской области второклассникам из школы искусств провели День трезвости

В Свердловской области в одной из детских школ искусств провели День трезвости, в акции приняли участие ученики младших классов. Сообщение об этом образовательная организация опубликовала на своей странице во «ВКонтакте».

«Учащиеся Верхотурской ДШИ приняли участие в общественной акции ко Дню трезвости! Преподаватель Демидова Елена Петровна провела беседу во втором классе на тему профилактики алкоголизма и последствий злоупотребления алкогольных напитков», — уточнили в учреждении.

После беседы дети вместе с педагогом вышли в Сквер искусств и раздавали прохожим памятки с призывом «Будь трезвым».

Министерство здравоохранения РФ объявило период с 8 по 14 сентября Неделей сокращения потребления алкоголя, 11 сентября по всей стране прошли мероприятия, приуроченные ко Всероссийскому дню трезвости.

