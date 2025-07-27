«Все надо в меру»: в Госдуме оценили идею ограничить часы продажи алкоголя

Ограничение времени продажи алкоголя снизит его потребление, однако открытым остается вопрос, повлияет ли такая мера на злоупотребление спиртным, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по защите здоровья Сергей Леонов, комментируя инициативу члена Общественной палаты РФ Сергея Рыбальченко. Общественник предлагал вернуться к советскому опыту продажи алкоголя с 11:00 до 19:00, каждый год сокращая часы продажи.

«Полномочия по времени продажи алкоголя имеет законодательное собрание того или иного региона. Это не федеральная норма, это норма регионального законодательства. У всех регионах по-разному [устроена продажа алкоголя]. Например, в Вологодской области продажа алкоголя ограничена, [его продают] всего 2 часа в день», — отметил Леонов.

Он также рассказал о результатах ограничений в Вологодской области.

«Это снижает потребление алкоголя, но насколько будет влиять на злоупотребление алкоголем — вопрос остается открытым. Пока опыт Вологодской области, о котором говорит губернатор и законодательное собрание, они подчеркивают, что [запрет] серьезно снизил потребление алкоголя в регионе. Поэтому решать региональным властям. И все надо делать в меру», — сказал он.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области алкоголь продается с 12:00 до 14:00. В других регионах существует мера «дней трезвости» — спиртное не продают 1 сентября и в другие праздники.

Ранее депутат Милонов призвал к мощным антиалкогольным кампаниям в России.