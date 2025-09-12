Трамп рассказал, кто навел полицию на подозреваемого в покушении на Кирка

Трамп: подозреваемого в покушении на Кирка сдал очень близкий ему человек

Подозреваемого в деле о покушении на консервативного американского активиста Чарли Кирка выдал правоохранительным органам человек из его ближайшего окружения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Фактически, он был выдан человеком, который был очень близок к нему», — заявил глава Белого дома.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Он выступал в кампусе университета, в него выстрелили с расстояния около 800 метров и попали в шею. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк, известный своими консервативными взглядами, активно высказывался против оказания помощи Украине, называя Владимира Зеленского «марионеткой ЦРУ» и препятствием на пути к мирному решению конфликта. Кирк также неоднократно подчеркивал, что Крым исторически является частью России.

Ранее Трамп заявил, что надеется на высшую меру наказания для человека, покушавшегося на Чарли Кирка.