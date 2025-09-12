Украинский комик оскорбил погибших на границе при попытке убежать от мобилизации

Украинский комик Кирилл Ганин в интервью YouTube-каналу «Маша Ефросинина» оскорбительно высказался о людях, которые пытаются уклониться от насильственной мобилизации на Украине и гибнут на границе, передает ТАСС.

«Типы, которые убегали с Украины через [пограничную реку] Тису. Вы взрослые люди, у вас в голове есть мозги? И если ваши мозги додумались только до того, чтобы утонуть в речке. <...> Это же самый тупой выбор, который можно сделать. Это же идиотизм. <...> Да, типы решили поплыть через реку, типы там утонули. Это их осознанный выбор. Я что, не буду из-за этого смеяться? Буду. Они же идиоты», — заявил он.

При этом сам комик в армии не служит.

9 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал «охотой на людей» план властей Украины по новой срочной мобилизации граждан.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров сообщил, что власти Украины планируют экстренно мобилизовать более 122 тыс. человек из-за провала по всей линии фронта. При этом больше всего людей собираются набрать в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее молдавского пограничника задержали за похищение украинских уклонистов.