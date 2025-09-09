План властей Украины по экстренной мобилизации назвали «охотой на людей»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал «охотой на людей» план властей Украины по новой срочной мобилизации граждан. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для «Царьграда».

Лебедев обратил внимание, что только в одной Одесской области хотят мобилизовать 18 тыс. человек. По мнению координатора подполья, это число — всего лишь политическая манипуляция.

«Киев специально называет громкие числа — это с одной стороны, чтобы запугать население, а с другой — показать Западу массовую мобилизацию», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что боеспособными солдатами будут всего около 10% мобилизованных граждан Украины.

Также координатор высказался о финансовой стороне вопроса. Как он сказал, военнослужащих надо снабжать вооружениями и амуницией. Кроме того, их нужно кормить и тренировать.

«Это метод заработка. Об этом говорится Западу. То есть Запад сразу же стоя хлопает в ладоши, потому что бизнес продолжается», — резюмировал Лебедев.

8 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров сообщил, что власти Украины планируют экстренно мобилизовать более 122 тыс. человек из-за провала по всей линии фронта. При этом больше всего людей собираются набрать в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину с генетическим заболеванием — карликовостью.