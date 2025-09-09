На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
План властей Украины по экстренной мобилизации назвали «охотой на людей»

Подпольщик Лебедев назвал охотой на людей план срочной мобилизации на Украине
Shutterstock

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал «охотой на людей» план властей Украины по новой срочной мобилизации граждан. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью для «Царьграда».

Лебедев обратил внимание, что только в одной Одесской области хотят мобилизовать 18 тыс. человек. По мнению координатора подполья, это число — всего лишь политическая манипуляция.

«Киев специально называет громкие числа — это с одной стороны, чтобы запугать население, а с другой — показать Западу массовую мобилизацию», — отметил он.

Лебедев подчеркнул, что боеспособными солдатами будут всего около 10% мобилизованных граждан Украины.

Также координатор высказался о финансовой стороне вопроса. Как он сказал, военнослужащих надо снабжать вооружениями и амуницией. Кроме того, их нужно кормить и тренировать.

«Это метод заработка. Об этом говорится Западу. То есть Запад сразу же стоя хлопает в ладоши, потому что бизнес продолжается», — резюмировал Лебедев.

8 сентября Telegram-канал SHOT со ссылкой на российских хакеров сообщил, что власти Украины планируют экстренно мобилизовать более 122 тыс. человек из-за провала по всей линии фронта. При этом больше всего людей собираются набрать в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину с генетическим заболеванием — карликовостью.

