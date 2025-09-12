На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве вынесли приговор мошенникам, обманувшим пенсионеров на 100 млн рублей

В Москве вынесли приговоры мошенникам за обман более 100 пенсионеров
Руслан Кривобок/РИА Новости

В суд в Москве вынес приговор шестерым мошенникам, которые с помощью финансовых махинаций обманули россиян на 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ СК в своем Telegram-канале.

По информации следствия, с декабря 2019 года по февраль 2020 года злоумышленники, занимая должности в финансово-хозяйственной деятельности организаций в Москве, разработали схему, которая представляла собой классическую финансовую пирамиду. Участники преступной группы предлагали людям вкладывать деньги под 58% годовых. Клиентами мошенников преимущественно становились пенсионеры.

Уточняется, что фигуранты в общей сложности признаны виновными в совершении более 100 преступлений, а сумма ущерба от их преступных действий составила более 100 млн рублей.

В СК отметили, что обвиняемые получили от 6 до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Накануне сообщалось, что в Туле пенсионер потерял 4,5 млн, пытаясь продлить договор с оператором.

Ранее стало известно, что телефонный мошенник сделал своей жертве свыше 17,6 тысячи звонков.

