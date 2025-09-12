На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты взялись за алкомаркеты

В России хотят законодательно закрепить понятие алкомаркета
close
Марина Маковецкая/РИА Новости

Депутаты Госдумы совместно с Росстандартом разрабатывают законопроект по закреплению понятия алкомаркета. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев в ходе круглого стола, посвященного защите здоровья граждан, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, также необходимо законодательно закрепить принцип работы алкомаркетов и количество подобных заведений на квадратный километр.

Хамзаев особо подчеркнул, что при строительстве новых домов в них сразу появляются «алкомаркет, пивнушка, кальянная и продуктовый магазин, который продает алкоголь, табак и сигареты». Законотворец полагает, что большое количество алкогольной продукции в России «сегодня носит уничтожительный характер» для демографии.

Главы четырех регионов ранее заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя – Магаданской, Амурской областей, Камчатского края и Якутии. Также глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти региона изучат этот вопрос.

Ограничения на торговлю спиртным в последнее время вводят многие регионы. В частности, вариант «сухого закона» действует в Вологодской области, где разрешено продавать алкоголь только в будние дни с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что в российском регионе с марта закрылась половина алкомаркетов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами