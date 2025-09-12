Депутаты взялись за алкомаркеты

Депутаты Госдумы совместно с Росстандартом разрабатывают законопроект по закреплению понятия алкомаркета. Об этом заявил член думского комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев в ходе круглого стола, посвященного защите здоровья граждан, его цитирует РИА Новости.

По словам депутата, также необходимо законодательно закрепить принцип работы алкомаркетов и количество подобных заведений на квадратный километр.

Хамзаев особо подчеркнул, что при строительстве новых домов в них сразу появляются «алкомаркет, пивнушка, кальянная и продуктовый магазин, который продает алкоголь, табак и сигареты». Законотворец полагает, что большое количество алкогольной продукции в России «сегодня носит уничтожительный характер» для демографии.

Главы четырех регионов ранее заявили о планах по ужесточению правил продажи алкоголя – Магаданской, Амурской областей, Камчатского края и Якутии. Также глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что власти региона изучат этот вопрос.

Ограничения на торговлю спиртным в последнее время вводят многие регионы. В частности, вариант «сухого закона» действует в Вологодской области, где разрешено продавать алкоголь только в будние дни с 12:00 до 14:00.

Ранее сообщалось, что в российском регионе с марта закрылась половина алкомаркетов.