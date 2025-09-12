Глава Росмолодежи пригласил в Россию всех, кто готов сотрудничать

Гуров в ответ на санкции Японии пригласил в РФ всех, кто готов сотрудничать

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров пригласил в страну всех, кто хочет сотрудничать, и посоветовал познавать Россию с программой «Больше, чем путешествие». Так он прокомментировал ТАСС введенные Японией в отношении него санкции.

При этом Гуров отметил, что Россия — гостеприимная страна. Здесь ждут всех, но тех, кто «отвергает и не признает российскую культуру и ценности — не задерживаем», добавил он.

Под санкции Японии попали «Движение первых», Фонд Ахмата Кадырова, Тульский оружейный завод, особая экономическая зона «Алабуга» и международный детский центр «Артек».

Отмечается, что для этих организаций предусматривается ограничения по платежам, операциям с капиталом. Для их осуществления будет требоваться специальное разрешение МИД Японии.

Всего в новом списке 52 организации и 10 физических лиц из РФ и три организации из Белоруссии. Санкции введены в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Япония решила снизить потолок цен на российскую нефть.