В Японии закрыли аэропорт и прекратили движение поездов из-за сильных ливней

В столице Японии Токио закрыли международный аэропорт, а также остановлено ж/д сообщение из-за сильных дождей. Кадры из затопленного города опубликовал Life со ссылкой на SHOT.

«В нескольких районах обильные осадки — 92 мм в Сэтагая, 88,5 мм в Ота выпало всего за 1 час. Накануне на несколько часов более 7 тысяч домов остались без электричества», — говорится в сообщении.

Люди передвигаются по улицам по колено в воде, станции метро затопило. Более 100 авиарейсов японских авиакомпаний задержаны или отменены.

Недавно в Сочи из-за ливня автомобили стали уходить под воду. На размещенных кадрах видно, что автомобилисты вынуждены передвигаться по огромным лужам, а уровень воды поднимается.

До этого сообщалось, что в Приморском крае микроавтобус с пассажирами застрял между переливами на дороге после ливня. Это произошло в Партизанском округе, где из-за непогоды размыло насыпной мост. В результате три населенных пункта — Романовский Ключ, Слинкино, Партизан — оказались отрезаны от транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что звезда шоу на выживание пропала без вести на 18 часов в лесу в ливень.