Авиаэксперт раскрыл, в каком городе откроют следующий после Краснодара аэропорт

Авиаэксперт Горбачев: после Краснодара должен открыться аэропорт Симферополя
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Аэропорты Краснодара и Геленджика стали достаточно безопасными для возобновления работы, однако на данный момент они не так важны, как аэропорт Симферополя. Именно его открытие должны быть следующим на очереди, заявил НСН авиаэксперт, член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Специалист подчеркнул, что решение Росавиации по открытию аэропортов связано с мерами безопасности и вероятным снижением числа беспилотников. При этом самым долгожданным, по его мнению, является для россиян открытие авиагавани Симферополя – именно этот аэропорт должен быть следующим на очереди.

«Этого очень ждут, поскольку в Краснодарском крае авиагавани-тысячники, а в Крыму — миллионник, который может разгрузить движение по крымскому мосту, — пояснил авиаэксперт. — «Пашковский» не такой масштабный, он обслуживает регион до середины Большого Сочи и часть в сторону Крыма, что-то перекрывается еще Геленджиком».

Напомним, аэропорт Краснодара 11 сентября возобновил работу впервые за три года, а в начале июля Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта Геленджика. Накануне вечером «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Краснодар по стоимости около 16 тыс. рублей.

Ранее в базу «Миротворца» внесли главу компании, управляющей аэропортом Краснодара.

