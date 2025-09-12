В Москве в ТЦ «Горбушкин двор» провели рейд по изъятию техники

ФТС: в ТЦ «Горбушкин двор» изъяли почти 5 тыс. смартфонов, ноутбуков и приставок

В Москве в торговом центре «Горбушкин двор» изъяли 4,8 тыс. единиц незаконно ввезенной в Россию техники — смартфонов, ноутбуков, планшетов и игровых приставок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС).

В публикации говорится, что аналогичные проверки были проведены на складах и в распределительных центрах маркетплейсов. В ходе проверки было найдено свыше 7,5 тыс. незаконно поставленных в страну электроинструментов, среди которых шуруповерты, электропилы, триммеры, перфораторы и другие инструменты.

Помимо этого, после проверки двух логистических компаний было выявлено 230 тыс. единиц автозапчастей, бытовой техники, телефонов и планшетов. Общая стоимость незаконной поставки составила 3,8 млрд рублей.

За прошедшие восемь месяцев по факту незаконного оборота товаров было возбуждено 210 уголовных дел.

До этого в ФТС России зафиксировали случаи рассылок со стороны мошенников от имени службы с требованием повторного декларирования международных почтовых отправлений. Специалисты посоветовали россиянам ознакомиться с информацией о порядке оплаты таможенных платежей за международные почтовые отправления.

Ранее в России пресекли контрабанду наркотиков под видом яблок из Молдавии.