Россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени таможни

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ зафиксировала случаи рассылок со стороны мошенников от имени службы с требованием повторного декларирования международных почтовых отправлений. Об этом ФТС сообщила в своем Telegram-канале.

«Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО (международных почтовых отправлений — «Газета.Ru») и внесения обеспечительных таможенных платежей», — говорится в публикации.

В ФТС посоветовали россиянам ознакомиться с информацией о порядке оплаты таможенных платежей за международные почтовые отправления. В службе призвали быть бдительными при поступлении таких отправлений и не попадаться на уловки мошенников.

До этого пожилая жительница города Минеральные Воды обратилась в полицию после того, как стала жертвой обмана злоумышленниками. Пенсионерке сначала позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей почты, и сообщила, что на имя горожанки пришло письмо. Под предлогом получения почты преступница выманила у женщины код из СМС, после чего раздался звонок уже якобы из службы безопасности банка, где пенсионерку убедили перевести миллион рублей.

Ранее установившая самозапрет россиянка передала аферистам деньги в банках с вареньем.