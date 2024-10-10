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Россиянам рассказали, каких паразитов можно подхватить осенью и зимой

Паразитолог Бартули: осенью и зимой сохраняется угроза подхватить паразитов

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В осенне-зимний период, когда наружные паразиты вроде клещей уходят в спячку, угроза подхватить другие их виды остается. В том числе заразиться можно из-за плохо вымытых овощей и фруктов или некипяченой воды, рассказал врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.

«Актуальным остается вопрос лямблиоза, потому что лямблии распространены везде, и им неважно, зима это или лето. Лямблии могут передаваться от человека к человеку контактно-бытовым путем через вещи или продукты питания», — объяснил доктор в беседе с Общественной Службой Новостей.

Подхватить лямблии можно и из водопроводной воды — обычное хлорирование здесь не помогает, поэтому воду следует обязательно кипятить, подчеркнул Бартули.

В холодное время года по-прежнему опасность представляет рыба, из которой можно подхватить описторхоз и лонорхоз. Причем речь идет о любом ее виде — копченой, сырой, соленой, вяленой. По словам паразитолога, на 100% защититься от этих болезней можно только если отказаться от рыбы навсегда.

Опасные паразиты поджидают посетителей бассейнов — в том числе там можно подцепить остриц и аскарид. Овощи и фрукты в любое время года следует тщательно мыть, так как есть угроза заразиться круглыми червями.

Причем опасность состоит в том, что зачастую заразившийся человек не понимает причины недомогания, в том числе такие симптомы, как диарея, высокая температура, высыпания на коже, аллергия и так далее. Обычно с этим больной идет к терапевту, аллергологу и другим специалистам.

«А к инфекционисту или паразитологу он, естественно, не пойдет, потому что все мы думаем, что нас пронесет, и мы не заразимся паразитами», — констатировал Бартули.

Россиянам ранее рассказали, каких опасных паразитов можно подхватить на даче.

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