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Паразитолог раскрыл, от чего не очищают воду бытовые фильтры

Паразитолог Бартули: бытовые фильтры не очищают воду от лямблий
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Shutterstock

Бытовые фильтры не способны очистить воду от лямблий — простейших, которые паразитируют в просвете двенадцатиперстной кишки и размножаются делением. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей предупредил врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули. По его словам, уничтожить эти микроорганизмы можно только нагрев воду до 70°C.

«Фильтры-кувшины от лямблий точно не защищают. Они могут задерживать в себе тяжелые металлы, но не лямблий. Что касается систем фильтрации с отдельным краном, то, как говорят производители, они очищают воду полностью, делая ее практически дистиллированной <...> Но в эту воду лямблии тоже могут попасть», — отметил эксперт.

При попадании лямблий в организм может возникнуть лямблиоз, продолжил он. Если человек подхватил инфекцию впервые, симптомы проявляются в виде диареи, боли в правом подреберье, боли в кишечнике и повышения температуры. В хронической фазе могут наблюдаться выпадение волос, кожные высыпания и даже депрессия.

Недавно американские ученые из Мичиганского университета обнаружили ранее неизвестный тип микробов CSP1-3 в глубинных слоях почвы (до 20 метров), играющих ключевую роль в очистке грунтовых вод.

Как показал анализ проб, микробы CSP1-3 поглощают остатки загрязнений (углерод, азот), пропущенные поверхностными слоями почвы, завершая очистку воды перед ее превращением в питьевую.

Ранее российские ученые разработали для военных фильтр, очищающий любую воду.

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