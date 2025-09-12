В Киргизии произошло землетрясение

В Бишкеке произошло землетрясение, толчки ощущались во всех районах города. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, продолжительность подземных толчков составила две-три минуты. В настоящий момент обстановка в киргизской столице спокойная, говорится в сообщении.

10 сентября землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали у побережья Камчатки.

30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на полуострове ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти ряда стран, в том числе Японии, США и Филиппин. Афтершоки ощущаются до сих пор.

Ранее в Бурятии произошло землетрясение.