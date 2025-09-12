Родителям рассказали, стоит ли переучивать ребенка-левшу

Современная система образования отказалась от практики переучивания левшей, признав ее не только неэффективной, но и потенциально опасной. Тем не менее, мир продолжает ориентироваться на правшей, что создает определенные сложности для 10% леворуких людей. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, детский невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко.

Исследования подтвердили, что переучивание вызывает у детей сильный стресс, может провоцировать неврозы и даже приводить к заиканию. У ребенка замедляется скорость реакции, ухудшается запоминание и понимание учебного материала, что создает дополнительные трудности в обучении, предупредила специалист.

Она посоветовала вместо переучивания помочь ребенку адаптироваться, сохранив его природные особенности.

«Леворукость — не отклонение, а вариант нормы. Если ваш ребенок левша, помните: ему нужны не переучивание, а понимание и грамотная поддержка. Создайте комфортные условия, и он сможет раскрыть свой уникальный потенциал. Главное — чтобы ребенок чувствовал: его особенность делает его особенным, а не «неправильным», — подчеркнула Степаненко.

Она добавила, что левши часто имеют склонность к искусству (музыка, литература и т.д.), достигают успехов в видах спорта, связанных с единоборствами, благодаря отличной координации, а также обладают способностью находить нестандартные решения.

Дизайнер интерьера и архитектор, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская до этого объяснила, как правильно оборудовать комнату для школьника. Она призвала не забывать о важности освещения и установить письменный стол так, чтобы естественный свет от окна шел слева для ребенка-правши и справа — для левши.

Ранее нейропсихолог дала советы, которые помогут развить сильные качества ребенка-левши.