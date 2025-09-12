На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Родителям рассказали, стоит ли переучивать ребенка-левшу

Врач Степаненко: ребенка-левшу не следует переучивать на правую руку
true
true
true
close
Freepik.com

Современная система образования отказалась от практики переучивания левшей, признав ее не только неэффективной, но и потенциально опасной. Тем не менее, мир продолжает ориентироваться на правшей, что создает определенные сложности для 10% леворуких людей. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, детский невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталья Степаненко.

Исследования подтвердили, что переучивание вызывает у детей сильный стресс, может провоцировать неврозы и даже приводить к заиканию. У ребенка замедляется скорость реакции, ухудшается запоминание и понимание учебного материала, что создает дополнительные трудности в обучении, предупредила специалист.

Она посоветовала вместо переучивания помочь ребенку адаптироваться, сохранив его природные особенности.

«Леворукость — не отклонение, а вариант нормы. Если ваш ребенок левша, помните: ему нужны не переучивание, а понимание и грамотная поддержка. Создайте комфортные условия, и он сможет раскрыть свой уникальный потенциал. Главное — чтобы ребенок чувствовал: его особенность делает его особенным, а не «неправильным», — подчеркнула Степаненко.

Она добавила, что левши часто имеют склонность к искусству (музыка, литература и т.д.), достигают успехов в видах спорта, связанных с единоборствами, благодаря отличной координации, а также обладают способностью находить нестандартные решения.

Дизайнер интерьера и архитектор, владелица студии архитектуры и дизайна MBDS Мария Боровская до этого объяснила, как правильно оборудовать комнату для школьника. Она призвала не забывать о важности освещения и установить письменный стол так, чтобы естественный свет от окна шел слева для ребенка-правши и справа — для левши.

Ранее нейропсихолог дала советы, которые помогут развить сильные качества ребенка-левши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами