В России запустили цифровую автоматизированную систему «Выборы»

Новая цифровая Государственная автоматизированная система «Выборы» запущена по всей стране. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Я с большой гордостью и удовлетворением хочу подчеркнуть, <...> цифровая платформа-аналог <...> запущена в полной мере», — сказала она.

По слова главы ЦИК, система работает автономно от интернета на отечественном программном обеспечении и отечественных материалах и оборудовании.

До этого депутат Госдумы Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Единый день 12-14 сентября 2025 года голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования.