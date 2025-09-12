В Госдуме напомнили о запуске нового сервиса электронных справок об инвалидности

В России планируется внедрить новые изменения в цифровизации сферы социальных услуг. Так, к ноябрю Соцфонд планирует запустить систему, в которой жители смогут оформлять справки об инвалидности в электронной форме, напомнил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

В новой системе граждане смогут получать документы о подтверждении своего статуса без необходимости лично приходить в учреждение. Это значительно ускорит процесс оформления льготных выплат, отметил депутат.

«Для людей с ограниченными возможностями это серьёзное облегчение: меньше походов по инстанциям и больше времени на реабилитацию и повседневную жизнь», — пояснил парламентарий.

Внедрение новой услуги сделает доступнее процесс оформления госуслуг и сократит время, затрачиваемое на бюрократические процессы, заключил Говырин.

Напомним, перечень сервисов, представленных на портале «Госуслуги» и объединённых по принципу «жизненных ситуаций», продолжает расширяться. Как выяснила «Газета.Ru», всего с конца 2025 года будет работать 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации». В среднем каждая «жизненная ситуация» уже позволила снизить на 64% число визитов в ведомства, на 35% — сократить время оформления услуг, на 29% — количество документов.

Ранее цифровые сервисы назвали главным драйвером развития регионов России.