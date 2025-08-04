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«Цифровые госуслуги» оптимизируют для удобства граждан

Список «жизненных ситуаций» на «Госуслугах» расширят до 70
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Александр Кряжев/РИА Новости

Перечень сервисов, представленных на портале «Госуслуги» и объединенных по принципу «жизненных ситуаций», продолжает расширяться. Всего конца 2025 года будет работать 70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации», выяснила «Газета.Ru».

Сервисы «жизненных ситуаций» — это новый подход к оказанию госуслуг. В среднем один такой сервис объединяет 17 государственных услуг, необходимых гражданам или бизнесу в определенных обстоятельствах. Например, при поступлении в вуз, получении статуса многодетной семьи или открытии аптеки. Система автоматически заполняет данные из профиля заявителя, поэтому оформление становится быстрее и проще.

В среднем каждая «жизненная ситуация» уже позволила снизить на 64% число визитов в ведомства, на 35% — сократить время оформления услуг, на 29% — количество документов. Подчеркивается, что комплексная помощь гражданам является приоритетом нацпроекта «Экономика данных», нацеленного на создание и внедрение современных технологий в социальной сфере и бизнесе.

«Чтобы люди знали о таких возможностях, мы запустили рекламную кампанию о сервисах «жизненных ситуаций»», — сообщила глава АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В число самых востребованных «жизненных ситуаций» входят сервисы для поступления в вуз, записи на любительские соревнования, многодетных семей и защиты от мошенников в сети. Также отмечается, что сервисы помогают решать социально значимые вопросы.

Например, сервис «жизненная ситуация» для многодетных семей позволяет получить соответствующий статус, оформить пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей.

«Жизненная ситуация» для выхода на пенсию дает возможность быстро оформить все необходимые документы. Сервис для строительства индивидуального жилья помогает сформировать индивидуальный план строительства и направить комплексное заявление на получение услуги по строительству собственного жилья — от выбора и приобретения земельного участка до присвоения адреса объекту.

Для обновления или замены документов, как сообщается, также можно обратиться на «Госуслуги». Например, «жизненная ситуация» поможет в режиме «одного окна» заменить документы.

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