Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Жителей Москвы заподозрили в подготовке теракта в РУДН

В Москве арестовали троих подозреваемых в попытке устроить взрыв в РУДН

close
100%
РУДН

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, которых подозревают в попытке устроить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению суда, в СИЗО до 2 января отправили Полякова А. и Сергеева Д., а Демин М. пробудет в изоляторе до 1 января. Подробности дела, по которому проходят фигуранты, не уточняются.

До этого в Москве оцепили военкомат из-за подозрительного предмета, найденного на его территории. По предварительной информации, объект напоминал взрывное устройство.

Кроме того, один из московских судов заочно арестовал сотрудника опергруппы ГУР Украины Максима Кирилловца. Его подозревают в подготовке теракта, организации террористического сообщества и ряде других преступлений.

Ранее проводница поезда «заминировала» вокзал в Петербурге.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий