Жителей Москвы заподозрили в подготовке теракта в РУДН

Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу троих мужчин, которых подозревают в попытке устроить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению суда, в СИЗО до 2 января отправили Полякова А. и Сергеева Д., а Демин М. пробудет в изоляторе до 1 января. Подробности дела, по которому проходят фигуранты, не уточняются.

До этого в Москве оцепили военкомат из-за подозрительного предмета, найденного на его территории. По предварительной информации, объект напоминал взрывное устройство.

Кроме того, один из московских судов заочно арестовал сотрудника опергруппы ГУР Украины Максима Кирилловца. Его подозревают в подготовке теракта, организации террористического сообщества и ряде других преступлений.

Ранее проводница поезда «заминировала» вокзал в Петербурге.