Юрист рассказала о способах взыскания долгов с неимущих

Юрист Магомедова: если у должника нет денег, приставы обращаются на его работу

В том случае, если у должника нет средств, чтобы погасить задолженность, приставы обращаются на его работу. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Аида Магомедова.

По ее словам, специалисты направляют запросы в банки, налоговые органы, работодателям и в другие организации, чтобы установить наличие или отсутствие средств у должника. При отсутствии средств процедуру взыскания приостанавливают, однако долг никуда не исчезает.

В законодательстве предусмотрен целый перечень имущества, который невозможно изъять у должника для погашения задолженности. В него входят жизненно- необходимые вещи, минимальные суммы на проживание, домашние животные и многое другое. Помимо этого, приставы не имеют права забрать единственное жилье, если оно покупалось в ипотеку.

Самым логичным выходом для неимущих может стать процедура банкротства, которую можно начать только в том случае, если за последние три года человек не продавал недвижимость или автомобиль.

«Любое избавление от имущества перед процедурой будет тщательно проверяться и если установлен вред кредиторам, то сделки будут оспорены», — добавила юрист.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 октября российские предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса (МСП) и самозанятые граждане РФ смогут взять кредитные каникулы сроком до полугода.

