Около 1,5 тысячи автомобилей остались в Белоруссии из-за закрытия границы Польшей

Польша закрыла границу с Белоруссией
Павел Головкин/AP

Польша закрыла границу с Белоруссией, ее не успели пересечь около 1,5 тысячи автомобилей и десятки автобусов, оставшиеся на белорусской стороне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на онлайн-трансляцию Госпогранкомитета республики из пункта пропуска «Брест».

Польша официально прекратила пропуск транспорта на белорусско-польской границе в полночь (1:00 по белорусскому времени).

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что власти его страны 11 сентября закроют границу с Белоруссией из-за российско-белорусских учений «Запад-2025».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Польши закрыть границу с Белоруссией нанесет серьезный ущерб международным партнерам Варшавы.

По словам Захаровой, «жертвой политических амбиций» польских властей станут как предприниматели из союзных Польше государств, так и национальный бизнес.

Совместные учения России и Белоруссии пройдут на белорусской территории с 12 по 16 сентября.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.

