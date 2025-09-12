Малая доля детей иностранных граждан смогла поступить в российские школы

«Известия»: сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в РФ

Дети иностранных граждан не могут поступить в российские школы из-за тестирования, а часть из них даже не подают документы на вступление. Об этом пишет газета «Известия».

По данным Рособрнадзора, в этом году в школы были поданы заявки от 23 616 детей иностранцев. До тестирования допустили только 8223 ребенка. Само тестирование прошли только 5940 детей, а успешно сдали тест по русскому языку лишь 2964 ребенка.

При этом детей-мигрантов, которые вообще не посещают школу, гораздо больше, говорится в статье. Согласно данным Минпросвещения за 2024 год, в российских школах учатся 179,6 тыс. детей-иностранцев, хотя, по оценке экспертов, детей школьного возраста в стране около 400 тыс.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ЦЭНО ИПЭИ Президентской академии Алексей Тищенко отметил, что многие родители-мигранты просто решили не отправлять своих детей на тестирование. По его мнению, часть родителей насторожила информация о возможном привлечении к административной ответственности, если они не направят ребенка на дополнительное обучение после несданного теста.

Многие родители не предпринимают попыток подать документы из-за недостатка информации о правилах, из-за бюрократических и языковых барьеров или по причине намеренного уклонения, когда семья планирует краткосрочное пребывание, подчеркнула научный руководитель АНО «Агентство поддержки государственных инициатив» кандидат педагогических наук Ольга Коровина.

Ранее Володин объяснил, зачем нужно тестирование детей мигрантов на знание русского языка.