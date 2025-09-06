В Петербурге уставший гость города проник в чужую квартиру, чтобы поспать

В Петербурге мужчину задержали за проникновение в квартиру из-за желания поспать

В Петербурге будут судить жителя Тверской области за проникновение в чужую квартиру из-за сильного желания поспать. Об этом сообщает прокуратура города.

Инцидент произошел на Большой Пушкарской улице. По версии следствия, 35-летний мужчина забрался на строительные леса, затем пробил ногой окно балконной двери квартиры на втором этаже, проник в квартиру.

Из-за шума проснулась хозяйка жилья. Заметив незнакомца в комнате, она стала звать на помощь. В результате мужчину задержали.

«Обвиняемый пояснил, что во время прогулки заблудился, устал и хотел спать», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и умышленном повреждении чужого имущества.

Расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

