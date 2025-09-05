На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин проник в квартиру 88-летнего пенсионера, избил его и ограбил

В Волгоградской области мужчина проник в квартиру пенсионера и ограбил его
ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 37-летний судимый мужчина проник в квартиру 88-летнего пенсионера и ограбил его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Житель Городищенского района проник в квартиру пожилого мужчины и потребовал денег в долг. После отказа злоумышленник начал наносить пенсионеру телесные повреждения. Испуганный хозяин жилища сообщил, где хранятся сбережения, и передал агрессору банковские карты. Преступник также похитил 120 тысяч рублей и скрылся.

После случившегося пострадавший обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по горячим следам. Денежные средства и банковские карты изъяты и возвращены законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ — грабеж с проникновением в жилище и применением насилия. Решается вопрос об избрании грабителю меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее петербуржец избил пожилого отца за то, что тот отказался дать ему денег.

