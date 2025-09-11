Российские туристы не пострадали из-за наводнения на Бали

АТОР: россияне не пострадали в результате наводнения на Бали

Российские туристы благополучно пережили наводнение, обрушившееся на индонезийский остров Бали, и не обращались к туроператорам с просьбами о прерывании отпуска. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Туристы находятся в безопасности, тревожных звонков нет, как и просьб о досрочном завершении отдыха. Авиарейсы и трансферы выполняются в обычном режиме», — заявили в АТОР.

Там также отметили, что погода на Бали стабилизируется. Установилась солнечная погода, уровень воды начал снижаться.

Проливные дожди, обрушившиеся на Бали 8 и 9 сентября, спровоцировали самое сильное наводнение за последнее десятилетие. По информации местных властей, разгул стихии не пережили около 20 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. На острове введен режим чрезвычайного положения сроком на одну неделю.

Представители туристической отрасли отмечают, что подобные наводнения происходят на Бали с периодичностью раз в два-три года. В настоящее время спасательные службы занимаются откачкой воды из затопленных зданий, а также очисткой улиц от обломков и грязи. В целом, обстановка на острове приходит в норму.

Ранее на Сахалине из-за наводнения опрокинулся автобус.