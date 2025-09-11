На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин ударил знакомую отверткой в шею и попал под суд

В Калуге будут судить мужчину, ударившего знакомую отверткой в шею
true
true
true
close
Shutterstock

В Калуге перед судом предстанет мужчина, причинивший тяжкий вред здоровью своей знакомой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле текущего в квартире на улице Глаголева мужчина нанес своей знакомой удар отверткой в область шеи. Причина нападения не уточняется. Вред, причиненный здоровью женщины, оценили как тяжкий.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

До этого мужчина выпил с незнакомцем на петербургской остановке и ударил его отверткой в шею. Затем нападавший достал нож и начал угрожать ему физическим устранением.

Ранее россиянин напал на девушку с отверткой ради рюкзака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами