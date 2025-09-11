Россиянин ударил знакомую отверткой в шею и попал под суд

В Калуге будут судить мужчину, ударившего знакомую отверткой в шею

В Калуге перед судом предстанет мужчина, причинивший тяжкий вред здоровью своей знакомой. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле текущего в квартире на улице Глаголева мужчина нанес своей знакомой удар отверткой в область шеи. Причина нападения не уточняется. Вред, причиненный здоровью женщины, оценили как тяжкий.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

